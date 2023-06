Markkleeberg - Die sächsische Landesregierung tagt an diesem Dienstag auswärts im Landkreis Leipzig. Im Mittelpunkt der Kabinettssitzung im Rathaus von Markkleeberg stehe der Austausch mit dem Landrat des Landkreises Leipzig, Henry Graichen (CDU), teilte die Staatskanzlei mit. Bereits am Montagabend wollten sich Mitglieder der Landesregierung in Grimma mit Vertreterinnen und Vertretern von Vereinen, Verbänden und Initiativen im Landkreis treffen.