Hannover - Niedersachsens Landesregierung fordert den Bund auf, die Weiterbildung in der Psychotherapie finanziell ausreichend abzusichern. Daher bringt die Landesregierung eine entsprechende Initiative in den Bundesrat ein, wie die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag mitteilte.

Die Aus- und Weiterbildung von Psychotherapeuten richte sich derzeit noch an der vorgesehenen Ausbildung nach altem Recht aus. Eine Finanzierung der Weiterbildung nach neuem Recht gebe es bislang nicht.

„Es wichtig, dass der Bund endlich Klarheit über die Ausgestaltung der Finanzierung schafft. Das ist die zentrale Voraussetzung für genügend Weiterbildungsplätze und das Gelingen der Umstellung auf die neue Form der Weiterbildung“, sagte Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD).