Potsdam - Brandenburgs Rechnungshof-Präsident Christoph Weiser hat bei der Landesregierung Schuldentilgung angemahnt. Allein für die Notlagenkredite der Jahre 2020 und 2021 werde das Land die nächsten 30 Jahre jährlich 85 Millionen Euro an Tilgungszahlungen in seinen Haushalten einplanen müssen, teilte Weiser am Montag zur Vorstellung des Jahresberichts mit. Er kritisierte, dass der Haushaltsüberschuss aus dem Jahr 2022 in Höhe von 343 Millionen Euro nicht zur Schuldentilgung eingesetzt worden sei.

Hinzu käme das Brandenburg-Paket mit bis zu zwei Milliarden Euro Schulden, mit dem die Landesregierung in diesem und im kommenden Jahr die Folgen des Ukraine-Krieges abfedern will, rechnete Weiser vor. Damit würden für drei Jahrzehnte weitere Tilgungen von 66 Millionen Euro pro Jahr fällig. Die AfD klagt gegen den Doppelhaushalt 2023/2024 und das Brandenburg-Paket vor dem Landesverfassungsgericht. Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts sei es zweifelhaft, ob das Landesverfassungsgericht diese als verfassungskonform ansehen werde, meinte Weiser.

Die Rechnungsprüfer hatten in diesem Jahr nach dem Skandal beim RBB die Kontrollorgane Rundfunk- und Verwaltungsrat geprüft und die Berliner Kollegen die Vergütungen der Sendeleitung. Die Vorschläge der Rechnungsprüfer wurden weitgehend in den Entwurf zur Reform des RBB-Staatsvertrags übernommen. Einen abschließenden Prüfbericht wird es aber erst Mitte des kommenden Jahres geben.