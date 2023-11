Berlin - Der Landesrechnungshof hat sich erneut kritisch mit der Finanzlage und der Haushaltspolitik in Berlin beschäftigt. Das Ergebnis ist der 256-seitige Jahresbericht 2023, der am Donnerstag an die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Cornelia Seibeld, und gleichzeitig an den Senat übergeben wird. Anschließend (11.00 Uhr) stellt Rechnungshofpräsidentin Karin Klingen bei einer Pressekonferenz im Abgeordnetenhaus die wichtigsten Ergebnisse vor.

Dabei will Klingen auf eine Reihe von Beispielen eingehen, die für Entscheidungen stehen, die aus Sicht des Rechnungshofes kritikwürdig sind. Dabei geht es etwa um die Frage der Wirtschaftlichkeit. Der Rechnungshof hat sich auch mit den Plänen für das Sondervermögen Klimaschutz in Höhe von zunächst fünf Milliarden Euro beschäftigt. Der schwarz-rote Senat will damit Maßnahmen finanzieren, die dazu beitragen sollen, Berlin klimaneutral zu machen. Klingen hat daran vor dem Hintergrund des jüngsten Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt bereits Kritik geäußert.