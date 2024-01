Hamburg - Der Ausbau der Windenergie auf See soll 2024 weiter vorangehen. Wie die ehrgeizigen Ausbauziele erreicht werden können, darüber wollen Minister und Staatsräte von Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern an diesem Donnerstag (17.30 Uhr/online) diskutieren. Dazu eingeladen hat der Bundesverband Windenergie Offshore (BWO). Die Industrie hatte zuletzt unter anderem mehr Investitionen in Infrastruktur, wie etwa passende Hafenanlagen, gefordert.

Nach letzten Angaben des Beratungsunternehmens Deutsche Windguard waren bis Jahresmitte 2023 in der deutschen Nord- und Ostsee insgesamt 1563 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 8,3 Gigawatt im Betrieb. Anfang Dezember ging zudem noch der neue Windpark Arcadis Ost 1 vor Rügen mit 27 Turbinen komplett ans Netz. Geplant ist, dass bis 2030 weitere 22 Gigawatt an Windenergieleistung auf See installiert werden sollen - das wäre mehr als das Zweieinhalbfache der aktuellen Leistung.