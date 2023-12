Magdeburg - Die Landesliteraturtage Sachsen-Anhalt finden im Jahr 2024 erstmals dezentral an vier Orten statt. Sie würden vom 14. September bis zum 27. Oktober in Osterburg, Halle, Magdeburg und Zeitz veranstaltet, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch in Magdeburg mit. Das Motto laute „Flussauf, flussab: Strömungen der Literatur in Sachsen-Anhalt“. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), der die Schirmherrschaft übernommen hat, erklärte: „Sachsen-Anhalt ist sich seiner reichen literarischen Tradition bewusst. Die Landesliteraturtage 2024 sind nicht nur eine Fortsetzung dieses Erbes, sondern auch eine Erweiterung.“

Autorinnen und Autoren, die sich an den Literaturtagen beteiligen wollen, können sich bis zum 1. März 2024 beim Friedrich-Bödecker-Kreis Sachsen-Anhalt bewerben.