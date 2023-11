Gilten - Das niedersächsische Landeskabinett hat im Heidekreis Bäume gepflanzt. Auf Einladung des Waldbesitzerverbandes hatten die Ministerinnen und Minister ihre Sitzung am Dienstag auf einen Hof in Gilten verlegt, wie die Staatskanzlei mitteilte. Im Anschluss an die Kabinettssitzung pflanzte die Landesregierung Setzlinge für einen klimastabilen Mischwald, auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) war bei der Aktion dabei. Den Kabinettsmitgliedern wurden Fachleute des Waldbesitzerverbandes sowie der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zur Seite gestellt. Insgesamt kamen rund 100 junge Bäume in den Boden.