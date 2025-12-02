Im September hatte die Lutherstadt um mehr Zeit gebeten. Nun ist die Entscheidung gefallen.

Wittenberg - Auf Bitten der Kommune ist die Landesgartenschau in der Lutherstadt Wittenberg um ein Jahr auf 2028 verschoben worden. Einem entsprechenden Antrag vom September stimmte die Landesregierung zu, wie die Stadt Wittenberg mitteilte.

Hintergrund sind demnach „Planungsherausforderungen“ auf dem Hauptausstellungsgelände „Kuhlache“, die sich auf den ursprünglichen Zeitplan für die Ausrichtung im Jahr 2027 auswirkten. Für die verlässliche Durchführung sei eine Verschiebung erforderlich geworden. Auf dem Gelände müssen etwa Altlasten beseitigt werden. Ziel ist es, die brachliegende Fläche auf Dauer wieder nutzbar zu machen.

Oberbürgermeister Torsten Zugehör freute sich laut Mitteilung über den Beschluss. „Wir können nun mit frischem Rückenwind daran gehen, ein Erlebnis zu schaffen, das weit über Wittenberg hinausstrahlt und unsere Stadt nachhaltig bereichert“, sagte er. Bereits laufende und beschlossene Bauprojekte werden den Angaben nach wie geplant umgesetzt.