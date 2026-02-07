Draußen schmilzt noch der Schnee, derweil hat die Landesforstanstalt ihren Waldbrand-Bericht für 2025 veröffentlicht. Darin wird deutlich, warum das vergangene Jahr besonders war.

In Thüringen wurden 2025 deutlich mehr Waldbrände gezählt als im Jahr zuvor, besonders der Brand auf der Saalfelder Höhe machte sich in der Waldbrandstatistik bemerkbar. (Archivbild)

Erfurt - In Thüringen haben im vergangenen Jahr Wälder öfter gebrannt als im Jahr zuvor. 49 Waldbrände führt Thüringenforst in einem Bericht für 2025 auf. Im Jahr davor zählte die Landesforstanstalt 33 Brände. Mehr Waldbrände als im vergangenen Jahr gab es in Thüringen demnach nur 2003 mit 90 Bränden und 2022 mit 70 Bränden. Für den Vergleich zieht Thüringenforst Aufzeichnungen seit 1995 heran.

Insgesamt sei die Brandgefahr in den Thüringer Wäldern 2025 schon witterungsbedingt größer als im Vorjahr gewesen, da es weniger geregnet habe. „Auffallend war die mit nur drei Bränden geringe Anzahl im Monat August, dem im Durchschnitt waldbrandgefährdetsten Monat“, heißt es in dem Bericht. Im April, Mai und Juli wurden dagegen jeweils zehn, elf und zwölf Brände gezählt.

2025 mit negativem Rekordwert

Besonders unterscheidet sich 2025 im Vergleich zu allen anderen Aufzeichnungsjahren beim Umfang der Feuer: Die Gesamtbrandfläche von 85,7 Hektar – mehr als 120 Fußballfelder – stelle einen Rekordwert dar, heißt es im Bericht. Im Jahr zuvor waren es rund 35 Hektar gewesen, der Mittelwert pro Jahr liegt bei zehn Hektar.

Zu diesem erheblichen statistischen Ausreißer führte demnach ein Einzelfeuer: Demnach zerstörte allein der Großbrand auf der Saalfelder Höhe bei Gösselsdorf, einem Ortsteil von Saalfeld, rund 82 Hektar Waldfläche. Dort fielen vor allem Nadelholzbäume den Flammen zum Opfer.

18 Prozent der Waldbrände seien durch Brandstiftung, 14 Prozent durch Fahrlässigkeit entstanden. Ein Brand wurde dem Bericht nach im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall ausgelöst. Für 65 Prozent der Brände wurde dagegen keine Brandursache benannt.