Bad Lauchstädt beherbergt Deutschlands einziges original erhaltenes Theatergebäude aus der Goethe-Zeit. Was das Land Sachsen-Anhalt dort in Zukunft investieren will.

Von dpa 09.12.2025, 17:33
Das Land fördert das Theater und die Kuranlagen in Bad Lauchstädt. (Archivbild)
Das Land fördert das Theater und die Kuranlagen in Bad Lauchstädt. (Archivbild) Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Bad Lauchstädt - Das einzige original erhaltene Theatergebäude aus der deutschen Klassik in Bad Lauchstädt (Saalekreis) wird weiter vom Land Sachsen-Anhalt gefördert. Von 2026 bis 2029 sollen an die Historischen Kuranlagen und das Goethe-Theater Zuwendungen von insgesamt drei Millionen Euro fließen, wie das Kulturministerium mitteilte. Damit könne die Spielstätte baulich erhalten werden. 

Das mehr als 300 Jahre alte Gebäudeensemble sei Sachsen-Anhalts bedeutendste Goethe-Stätte. Der Dichter Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) hatte an der Gestaltung mitgewirkt.