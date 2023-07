Eine Lehrerin einer Grundschule schreibt in englischer Sprache an die Tafel.

Hannover - Der Landeselternrat beklagt den Mangel an Lehrkräften in Niedersachsen und fordert eine Generalüberholung des Schulsystems. „Überall fehlt es an Lehrkräften und interessiertem Nachwuchs. Insbesondere im Bereich der Sonderpädagogik besteht akuter Bedarf“, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Es gebe viel zu wenige Studienabgänger, um dem Förderbedarf an den Schulen gerecht zu werden.

Die Vertretung der Eltern mahnt zudem die immer noch nicht flächendeckende Digitalisierung an: „In der Pandemie haben wir viele gute Erfahrungen gemacht, vieles wurde rasant umgesetzt. Von diesem „Spirit“ ist nicht mehr viel zu erkennen. Im Gegenteil, oftmals hat man den Eindruck des Rückschritts.“ Dieses Lernfeld müsse zwingend auch für Lehrkräfte verbindlich sein. „Es gibt immer noch kein Konzept, wie Künstliche Intelligenz in Schule genutzt werden soll, dabei verkennt man die atemberaubende Geschwindigkeit der Entwicklung in diesem Bereich“, hieß es weiter.