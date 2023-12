Hannover - Die Hochwasserlage in Niedersachsen verschiebt sich örtlich etwas. Es gehe derzeit etwa vom Harz Richtung der Landkreise Celle und Oldenburg, sagte Landesbranddirektor Dieter Rohrberg am Freitag in Hannover. Die Küste sei bislang nicht so stark betroffen. Befürchtungen einer Sturmflut hätten sich bislang nicht bestätigt. Die Hochwassersituation sei regional unterschiedlich, für ganz Niedersachsen könne noch keine Entwarnung gegeben werden.

In sechs Landkreisen sowie der Stadt Oldenburg sei weiterhin ein sogenanntes außergewöhnliches Ereignis festgestellt worden. Dabei geht es laut Rohrberg um die Landkreise Celle, Oldenburg, Emsland, Osterholz, Verden sowie den Heidekreis. In den Landkreisen Hildesheim und Northeim sei es hingegen mittlerweile aufgehoben worden. Durch das sogenannte außergewöhnliche Ereignis können Landkreise beispielsweise einfacher auf Hilfskräfte zugreifen.