Hannover - Der evangelische Landesbischof Ralf Meister ruft zum Protest gegen Rechtsextremismus auf. In einem Schreiben ermutigte er alle Mitarbeitende der Landeskirche zur Teilnahme an Demonstrationen gegen rechts, wie die Kirche am Donnerstag mitteilte. „Wir bitten Sie, sich für friedlichen Protest zu engagieren und auch in den Sozialen Medien zur friedlichen Diskussion beizutragen“, heißt es in dem Schreiben. Es sei wichtig, das Gespräch auch nach demokratiekritischen Äußerungen nicht abreißen zu lassen.

Der Landesbischof dankte zudem allen, die sich gegen Antisemitismus und Rassismus engagieren. „Viele von Ihnen haben sich bereits diesem Protest angeschlossen oder sind an der Planung von Kundgebungen beteiligt“, heißt es weiter. „Dafür danken wir Ihnen von Herzen, gehen mit Ihnen diesen Weg und bestärken Sie ausdrücklich in diesem Engagement.“

Anlass für die Demonstrationen und die neue Debatte um ein AfD-Verbot war ein Bericht des Medienhauses Correctiv über ein Geheimtreffen. An dem Treffen in einer Potsdamer Villa hatten im November unter anderem einzelne AfD-Funktionäre sowie einzelne Mitglieder der CDU und der erzkonservativen Werteunion teilgenommen. Dabei hatte der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, nach eigenen Angaben über „Remigration“ gesprochen. Damit meinen Rechtsextreme in der Regel, dass eine große Zahl Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang. Als Reaktion darauf gibt es seitdem bundesweit viele Demonstrationen.