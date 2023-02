Landesbischof Meister fordert Frieden für Krieg in Ukraine

Hannover - Der evangelische Landesbischof Ralf Meister hat Frieden im Krieg in der Ukraine gefordert. „Friede muss wieder sein“, sagte er laut einem vorab verbreiteten Manuskript am Freitag bei einer Kundgebung in Hannover. Zudem machte er darauf aufmerksam, dass der Krieg viele Fragen aufwerfe.

„Es geht um Forderungen und Zugeständnisse“, sagte der niedersächsische Bischof. „Wie viel Bewegung ist nötig? Wie weit müssen wir abrücken von unseren jahrelangen pazifistischen Grundüberzeugungen? Und was ist überhaupt möglich, damit das Töten endlich ein Ende hat?“ Für Frieden brauche es Gerechtigkeit. Im Krieg, dem größten menschlichen Verbrechen, gebe es diese aber niemals.

Meister solidarisierte sich mit den leidenden Menschen und appellierte „an die Kriegstreiber und Schreckensverursacher: Gebt dem Frieden und der Gerechtigkeit eine Chance!“