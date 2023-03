Potsdam - Brandenburg hat nach Einschätzung des Waldbrandschutzbeauftragten des Landes, Raimund Engel, beim Schutz vor Waldbränden einige Fortschritte gemacht. So sei der Wegeausbau vorangekommen, damit die Feuerwehr Brandherde tatsächlich erreichen und löschen könne, sagte Engel am Mittwoch im rbb-Inforadio. Außerdem seien mehr Brunnen für Löschwasser in Betrieb genommen worden. 95 Prozent der Wälder im Land werden mit 100 optischen Sensoren in 2 Waldbrandzentralen überwacht. Die Waldbrandsaison beginnt im März und dauert bis September. Bei der Waldbrandfrühererkennung arbeitet Brandenburg mit den benachbarten Bundesländern zusammen.

Auch im Bereich der Kampfmittelräumung sei man auf einigen Flächen weiter gekommen, sagte Engel. Als Beispiel nannte der Waldbrandschutzbeauftragte die Lieberoser Heide in der Niederlausitz, ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Die Fläche ist munitionsbelastet, bei Waldbränden kann nur vom Rand oder aus der Luft gelöscht werden. Kleinere Brände können sich auf diesen Flächen schnell ausbreiten. Zuletzt loderte im Juli des vergangenen Jahres ein Feuer auf 90 Hektar. Nun seien auf dem Gebiet kleinteilig kampfmittelbelastete Wege geräumt worden, berichtete Engel. Geld dafür sei da, ein Problem seien die fehlenden Fachkräfte für die Kampfmittelbeseitigung.

Brandenburg hat den größten Anteil an munitionsbelasteten Gebieten in Deutschland, auf denen auch häufig Waldbrände ausbrechen. Auf 350.000 Hektar werden noch Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet.