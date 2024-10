Mit gefälschten Steuerbescheiden versuchen Betrüger an schnelles Geld zu kommen. Wer aber genau hinschaut, fällt nicht darauf herein.

Dresden - Das Landesamt für Steuern und Finanzen in Sachsen warnt vor gefälschten Steuerbescheiden. Darin würden die Empfänger aufgefordert kurzfristig, binnen einer Woche, Einkommensteuer nachzuzahlen, wie das Landesamt in Dresden mitteilte. Als Absender werden demnach ein sächsisches Finanzamt mit unzutreffender Anschrift oder die „Finanzbehörden der Bundesrepublik Deutschland“ ausgewiesen. Auffällig seien in den gefälschten Bescheiden auch die angegebenen Telefon- und Telefaxnummern, welche nicht zum Ort passen und mit 090- beginnen würden.

Echte Steuerbescheide werden dagegen stets durch das jeweilige sächsische Finanzamt mit der zutreffenden und vollständigen Anschrift erlassen, hieß es. Zudem gebe es eine Bezeichnung „Finanzbehörden der Bundesrepublik Deutschland“ nicht. Zudem hätten die sächsischen Finanzämter ausschließlich Bankverbindungen bei der Deutschen Bundesbank. Außerdem enthalten die korrekten Bescheide immer Erläuterungstexte, Rechtsbehelfsbelehrung und Datenschutzhinweise.