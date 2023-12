Jena/Nordhausen - Das Landesamt für Umwelt geht von einer Entspannung der Hochwasserlage innerhalb des Sonntags aus. „Wir erwarten für alle Pegel ab Mittag Beruhigung“, sagte Landesamtsprecher Nils Fröhlich. Zwar geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) gerade für die bereits vom Hochwasser teils stark betroffenen Gebiete in Nord- und Südthüringen von weiter teils noch bis zum Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags anhaltendem Dauerregen aus. „Der Regen wird den Vorhersagen nach aber nicht so stark ausfallen wie in den vergangenen Tagen“, sagte Fröhlich.

Bereits am Sonntagmorgen sei an nur noch wenigen Messständen eine steigende Tendenz festgestellt worden. Gerade dort, wo die Pegelstände an den Flüssen aber die höchste Meldestufe erreicht hatten, könne es länger dauern, bis das Wasser abgeflossen sei, so Fröhlich.

Die Leitstelle in Nordhausen hatte bereits am Samstagabend von zig Einsätzen der Feuerwehr berichtet. Verletzte seien bislang nicht bekannt, hieß es dort am Sonntagmorgen. Die Stadt Nordhausen schrieb auf ihrer Website von wegen des Hochwassers gesperrten und teils überfluteten Straßen.

Heiligabend beschert dem DWD zufolge Thüringen kräftigen Wind und weiter Regen. Auf seiner Website warnt der DWD vor Windböen in weiten Teilen des Landes. Teils sei auch mit heftigeren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde zu rechnen.