Eine Antenne die an einem Hubschrauber hängt wird vor der Landung abgesetzt.

Seevetal - Zur Erkundung des Grundwassers fliegt in diesen Tagen ein mit besonderer Technik ausgestatteter Hubschrauber über Gebiete in den Landkreisen Harburg und Lüneburg. Die Messungen sollten unter anderem Informationen über die Beschaffenheit des Grundwassers liefern und auch einen Eindruck mit Blick auf die künftige Versorgungssicherheit geben, sagte ein Sprecher des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie am Mittwoch. Das Gebiet liege im Wesentlichen südlich der Elbe und erstrecke sich von der Autobahn 7 im Westen bis nach Bleckede im Osten.

Der Hubschrauber schleppt dabei eine Antenne in etwa 30 Meter Höhe über die Geländeoberfläche. Mit ihr lasse sich die Verteilung elektrischer Widerstände im Untergrund bis in eine Tiefe von etwa 300 Metern aufzeichnen. Mit diesen Daten können die Experten die geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse im Untergrund ableiten.

Das Projekt soll über mehrere Jahre Informationen über die Qualität des Grundwassers und zur künftigen Trinkwassergewinnung bringen. Die Daten spielten etwa bei der Ausweisung von Trinkwasserschutzgebieten eine Rolle, hieß es vom Landesamt.