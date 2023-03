Die Gleise in einem Bahnhof sind leer.

Dresden - Die Länderbahn rechnet am Montag mit erheblichen Auswirkungen des großen Warnstreiks der Gewerkschaften Verdi und EVG auf ihr Streckennetz. Man gehe davon aus, dass es in allen bayerischen und sächsischen Netzen der Länderbahn zu einem „nahezu vollständigen Stillstand des Verkehrsbetriebes“ kommen werde, teilte das private Bahnunternehmen am Freitag mit.

Aufgrund des Streikaufrufes bei der DB Netz AG werde der Länderbahn die Schieneninfrastruktur voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen. Zudem seien Fahrpersonal und Werkstattmitarbeiter zur Arbeitsniederlegung aufgefordert. Mit Einschränkungen müsse bereits am Sonntagabend gerechnet werden, hieß es. Die Länderbahn betreibt in Sachsen die Netze Trilex und Vogtlandbahn, in Bayern Alex, Oberpfalzbahn und Waldbahn.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi haben zu umfangreichen bundesweiten Warnstreiks im Verkehrssektor für Montag aufgerufen. Die Deutsche Bahn hat bereits angekündigt, dass der Fernverkehr eingestellt und auch der Nahverkehr stark betroffen sein wird.