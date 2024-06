Am 15. Juni wird erstmals die Arbeit von Soldatinnen und Soldaten mit einem Veteranentag gewürdigt. Der Tag soll in Zukunft jedes Jahr mit einer zentralen Veranstaltung begangen werden.

Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr treten vor einem Einsatz zu einer Einweisung an.

Magdeburg - Zum ersten Veteranentag am kommenden Samstag würdigt Sachsen-Anhalt die Verdienste von Soldatinnen und Soldaten. „Mein Dank gilt allen aktiven und früheren Soldaten der Bundeswehr für Ihre Bereitschaft, unsere Demokratie und unsere Freiheit zu verteidigen“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Donnerstag. „Wir müssen angesichts der aktuellen Herausforderungen in den kommenden Jahren unsere Verteidigungsfähigkeit nicht nur stärken, sondern sie auf ein völlig neues Niveau heben.“

Erstmals wird in diesem Jahr der 15. Juni zum Nationalen Veteranentag. Dessen Einführung hatte der Bundestag im April beschlossen. Ab dem kommenden Jahr soll der Tag mit einer zentralen Veranstaltung in Berlin begangen werden.

Auch Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) dankte den Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz. Dieser sei oft mit persönlichen Entbehrungen verbunden. In anderen Ländern wie den USA und Großbritannien haben Veteranentage eine lange Tradition.