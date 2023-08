Land will Photovoltaik auf Freiflächen ausbauen

Hannover - Niedersachsens Landesregierung will den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen beschleunigen. Dabei geht um Gebiete mit landwirtschaftlich weniger genutzten Böden, wie die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag mitteilte. Das Kabinett hat demnach beschlossen, eine entsprechende Verordnung zu ändern. Damit soll die Leistung von Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen künftig einfacher ausgebaut werden können.

„Niedersachsen hat sich einen jährlichen Zubau von fünf Gigawatt im Bereich der Photovoltaik vorgenommen“, sagte Niedersachsens Energieminister Christian Meyer (Grüne) laut Mitteilung. Dazu brauche man neben Dächern und versiegelten Flächen auch dringend Freiflächen.