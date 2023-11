Magdeburg - Trotz geringerer Einnahmeerwartungen bei den Steuern sieht Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) in diesem Jahr keinen finanzpolitischen Handlungsdruck. Das Minus könne man unter anderem mit einer entsprechenden Rücklage ausgleichen, sagte Richter am Dienstag in Magdeburg nach der Kabinettssitzung. Außerdem sei es möglich, in diesem und im nächsten Jahr Kredite aufzunehmen, weil das Minus auf die Konjunktur zurückzuführen sei. Wenn das Wirtschaftswachstum zurückgehe, wirke sich das auf die Steuereinnahmen aus, betonte Richter.

Das Finanzministerium erwartet gegenüber der Steuerschätzung vom Mai im laufenden Jahr ein Minus von 193 Millionen Euro. Für 2024 beläuft sich das Minus auf rund 230 Millionen Euro.

2025 aber, wo mit ebenfalls rund 230 Millionen Euro weniger gerechnet werden muss, besteht laut Richter ein erhöhter Konsolidierungsbedarf. Die Landesregierung müsse sich dazu durchringen, Schwerpunkte zu setzen, sagte Richter. Es ginge nicht darum, den Rotstift anzusetzen, sondern die Steigerungen zu begrenzen. „Es ist wirklich immer noch sehr viel Geld im System.“