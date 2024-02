Halle - Der Betrieb der Schleusen an der oberen Saale und Unstrut wird in den kommenden Jahren von der Landesregierung finanziell unterstützt. Um den Betrieb abzusichern, stellt das Umweltministerium 500.000 Euro pro Jahr zur Verfügung, hieß es am Freitag in einer Mitteilung.

Die obere Saale sowie die Unstrut hätten sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Ziel für Wassertouristen entwickelt. Der Betrieb der Schleusen sei von zentraler Bedeutung, zugleich aber auch kostenintensiv. Neben der Unterstützung durch das Land leisten auch die Landkreise einen Eigenanteil, zusätzlich wird nach Angaben des Ministeriums von Wassertouristen ein Schleusenentgelt in Höhe von fünf Euro pro Boot und Gewässer erhoben.