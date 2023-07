Die Kommunalfinanzen und vor allem die Überweisungen des Landes an Städte, Gemeinden und Kreise sind ein Dauerstreitthema in Thüringen. Nun hat der Innenminister für 2024 einen Vorschlag gemacht.

Land stockt Zahlungen an die Kommunen 2024 deutlich auf

Erfurt - Thüringens Städte, Gemeinden und Kreise sollen nach Angaben von Innenminister Georg Maier im kommenden Jahr so viel Geld vom Land bekommen wie noch nie. Aus der Landeskasse würden voraussichtlich rund 270 Millionen Euro mehr zur Verfügung gestellt, sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Erfurt. Damit würden insgesamt knapp 2,9 Milliarden Euro vom Land zu den Kommunen über den sogenannten kommunalen Finanzausgleich fließen.

Das Land würde sie damit an seinen Mehreinnahmen angemessen beteiligen und die Mehrausgaben, die die Kommunen hätten, kompensieren. Es gehe nicht um eine „milde Gabe, die Kommunen stehen vor großen Herausforderungen“, sagte Maier. Ihm gehe es um ein partnerschaftliches Miteinander.

Allerdings muss dem Vorschlag von Maier noch das Kabinett zustimmen. Der kommunale Finanzausgleich wird von der Regierung in der Regel zusammen mit dem Entwurf des Landeshaushalts dem Parlament vorgelegt, das das letzte Wort hat. Die Zahlungen sorgen seit Jahren für Streit zwischen der Regierungskoalition und der Opposition.

Nach Angaben des Innenministers sind die Landeszahlungen seit 2017 gestiegen. Er prognostizierte, dass die Kommunen im kommenden Jahr insgesamt mehr als fünf Milliarden Euro zur Verfügung hätten - auch, weil ihre eigenen Steuereinnahmen stiegen. Neu sei 2024, dass das Land nicht nur Kurorte, sondern erstmals auch Erholungsorte wegen ihrer touristischen Funktion zusätzlich unterstütze. Für Kurorte seien insgesamt elf Millionen Euro vorgesehen, für Erholungsorte fünf Millionen Euro.

CDU-Fraktionschef Mario Voigt bezeichnete die Vorschläge von Maier als vernünftige Gesprächsgrundlage. „Was fehlt, sind ausreichend große Spielräume für Investitionen vor Ort - in Spielplätze, Schulen, Nebenstraßen oder Jugend- und Seniorentreffs.“ Der Vorschlag der oppositionellen CDU-Fraktion für einen kommunalen Investitionsfonds liege auf dem Tisch.