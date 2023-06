Potsdam - Das Brandenburger Sportministerium hat die Förderung des Breitensports in den Vereinen in diesem Jahr deutlich aufgestockt: Sportminister Steffen Freiberg (SPD) habe dem Landessportbund einen Fördermittelbescheid in Höhe von rund 12,5 Millionen Euro übergeben, teilte das Sportministerium am Sonntag mit. Dies seien knapp 1,7 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr.

„Der organisierte Sport trägt wesentlich zur Förderung der physischen und psychischen Gesundheit und zur persönlichen Entwicklung der mehr als 360.000 Sporttreibenden bei“, sagte Freiberg laut Mitteilung. „Dies unterstützt das Ministerium und kann in diesem Jahr sogar einige Förderprogramme aufstocken – etwa für Mädchen und Frauen und für die Kooperationen von Kitas und Schulen mit Vereinen.“

Nach Angaben des Ministeriums sind im Landessportbund knapp 3000 Vereine organisiert. In klassischen Sportarten aber auch in Trendsportarten trainieren den Angaben zufolge 361.829 Menschen aller Altersgruppen.