Magdeburg - Mit einer erneut gestiegenen Zahl von Ausstellern will Sachsen-Anhalt bei der anstehenden Grünen Woche in Berlin vor allem die unterschiedlichen Regionen des Landes in den Fokus rücken. Es gehe darum zu zeigen, für welche Regionen die verschiedenen Produkte stünden, um dadurch auch touristisch Anreize für die Besucher zu schaffen, sagte der Geschäftsführer der Agrar- und Marketinggesellschaft (AMG), Jörg Bühnemann, am Mittwoch bei der Vorstellung des Konzepts zur Grünen Woche. Viele Besucher würden zwar Produkte wie Kathi-Backmischungen oder Rotkäppchen-Sekt kennen, diese aber nicht mit Sachsen-Anhalt in Verbindung bringen. Insgesamt stünden fünf Regionen im Fokus: Die Altmark, der Harz, Saale-Unstrut, die Region Elbe-Börde-Heide mit der Landeshauptstadt Magdeburg und die Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg.

Mit 102 Ausstellern ist nach Angaben der AMG fast ein neuer Rekord aufgestellt worden. Im vergangenen Jahr habe es 90 Aussteller gegeben. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CD) betonte, die Grüne Woche müsse in diesen Tagen ein deutliches Zeichen dafür geben, dass Politik und Gesellschaft hinter der Landwirtschaft stünden. Die Agrarmesse beginnt am 19. Januar in Berlin.