Hannover - Was in möglichen Krisen- und Notfallsituationen zu beachten ist, können Menschen in Niedersachsen künftig auch auf einer zentralen Internetseite des Landes nachlesen. Die Staatskanzlei stellte am Freitag in Hannover den sogenannten Notfall-Monitor vor. Wenn eine konkrete Notfallsituation eintreten sollte, würde schnell über die aktuelle Lage sowie über Maßnahmen und Hilfsangebote informiert. Die Internetseite ist laut Staatskanzlei in drei Hauptbereiche unterteilt.

Selbstvorsorge und Prävention: Dort sind Tipps und Hinweise hinterlegt zur Vorbereitung auf mögliche Krisensituationen wie Extremwettereignisse, Unfälle oder Cyberattacken. Ebenfalls sollen Warn-Apps angezeigt werden, die über mögliche Gefahrenlagen informieren sowie Informationen über regionale Vorkehrungen.

Warnung: Die Landesregierung oder Kommunen informieren und warnen zentral über mögliche Krisen- oder Notfallsituationen. Bestehende Warnmeldungen - etwa bei Extremwettervorhersagen - werden gegebenenfalls durch zusätzliche Informationen ergänzt.

Informationen im Ernstfall: Bei einem Ernstfall werden Informationen von staatlichen Stellen zentral gebündelt, auch die Frage, wie ein Ereignis bewältigt werden kann.

Die Staatskanzlei betonte, dass dieser Monitor nicht bestehende Systeme wie Warn-Apps ersetzen soll, sondern ein ergänzendes Angebot sei. Bislang habe es auf Landesebene kein zentrales Angebot zur Information bei Krisenszenarien gegeben. Erfahrungen aus der Corona-Pandemie zeigten, wie wichtig ein zentrales Informationsangebot sei.