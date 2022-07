Land hilft bei Weiterentwicklung von Sprachlern-App

Aurich - Plattdeutschlernen - das geht seit rund einem Jahr auch per App. Nun soll die Sprachlern-App „PlattinO“ der Ostfriesischen Landschaft in Aurich mit Landeshilfe weiterentwickelt werden. An diesem Mittwoch (16.30 Uhr) will Kulturminister Björn Thümler (CDU) dafür dem Regionalverband für Kultur, Wissenschaft und Bildung einen Förderbescheid übergeben. Mit der bereits bestehenden App können Lernende das Sprachniveau A1 erreichen - nun werden zwei weitere Apps entwickelt für die Sprachniveaus A2 und B1. Die erste App wurde bislang mehr als 50.000 Mal aus App-Stores runtergeladen.