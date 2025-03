In den vergangenen Jahren hat die stetig wachsende Wolfspopulation viele Weidetiere gerissen. Das Land will den Tierhaltern mit einer unbürokratischen Prämie beim Schutz vor Wolfsangriffen helfen.

Hannover - Mehr als 600 Betriebe aus der Schaf- und Ziegenhaltung in Niedersachsen möchten vom Land beim Wolfsschutz unterstützt werden. Die Tierhalter haben bei der Landwirtschaftskammer Anträge für fast 102.300 Tiere gestellt, teilte das Umweltministerium in Hannover hin. Am 1. April beginnt der erste Förderzeitraum, für das das Land rund vier Millionen Euro bereitstellt. Anträge konnten Betreibe mit mehr als zehn Tieren stellen. Die Förderung läuft über fünf Jahre.

Damit sei der Vorschlag der Schafhalterverbände für eine einfache und unbürokratische Pauschalprämie in die Tat umgesetzt worden, sagte Landesumweltminister Christian Meyer (Grüne): „Die Mittel für die Weidehaltung von Schafen und Herdenschutz kommen jetzt ohne Umwege bei den Schafhalterinnen und Schafhaltern an.“ Laut Tierseuchenkasse gibt es in Niedersachsen aktuell 218.550 Schafe und 26.250 Ziegen.

50 Euro pro Tier auf den Deichen

Die Prämie beträgt 260 Euro pro Hektar Weidefläche oder 325 Euro pro Hektar Deichfläche. Umgerechnet auf die Schaf- und Ziegenzahl sind das laut Ministerium 40 Euro pro Tier auf Weideflächen und 50 Euro pro Tier am Deich. Die Tierhalter müssen aber einen schon bestehenden wolfsabweisenden Grundschutz besitzen. Die Prämie soll die Förderung unbürokratischer machen.

Ende 2024 lebten in Niedersachsen mehr als 500 Wölfe. Der Wolf ist daher nach Ansicht der Landesregierung im Land nicht mehr vom Aussterben bedroht.