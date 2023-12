Dresden - Wer sich beruflich weiterbilden will, kann dafür Unterstützung vom Land erhalten. Über das neue Förderprogramm „Berufliche Weiterbildung“ werde in der Regel ein Zuschuss von 50 Prozent der Kosten gewährt, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit. Für Geringverdienerinnen und Geringverdiener sei sogar eine Förderung von bis zu 80 Prozent möglich. Auch Unternehmen, die ihre Beschäftigten fortbilden wollen, können das Programm nutzen.

Seit Ende Oktober seien bereits rund 1000 Anträge auf Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen bewilligt worden. Zuständig dafür ist die Sächsische Aufbaubank (SAB).