Lydia Hüskens (FDP), Ministerin für Infrastruktur und Digitales, lächelt in der Landespressekonferenz.

Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt fördert in den kommenden Jahren Wohnungen für Studierende und Berufsschüler sowie den Wohnungsumbau mit Aufzügen. Damit leiste das Land einen wichtigen Beitrag, um bedarfsgerechten Wohnraum für alle Generationen zu schaffen, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) am Dienstag.

Allein für Investitionen in Wohnraum für Studenten und Auszubildende stehen nach Angaben des Ministeriums bis 2028 etwa 15,7 Millionen Euro zur Verfügung. Der Großteil komme aus dem Bundesprogramm „Junges Wohnen“. Durch das Programm sollen Studenten und Auszubildende unterstützt werden, die sonst am Markt nur schwer eine Wohnung mit ihrem Einkommen finden. Qualitativ gute Unterkünfte seien ein wichtiger Baustein für den erfolgreichen Studien- oder Berufsschulabschluss, sagte Hüskens.

Das Programm zur Förderung von Aufzügen richtet sich nicht nur an Senioren, sondern auch an Familien. Hier stellt das Land zwei Millionen Euro in diesem Jahr zur Verfügung. „Damit schaffen wir die Voraussetzung, dass ohne erhebliche Mietsteigerungen Aufzüge nachgerüstet werden können.“