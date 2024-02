Magdeburg - Das Land will die Sprachmittlung im medizinischen Bereich mit 395.000 Euro fördern. Mit dem Geld solle der Besuch beim Arzt oder im Krankenhaus für Menschen mit geringen Sprachkenntnissen und der Weg zu einer passenden Behandlung erleichtert werden, teilte das Sozialministerium am Montag mit. Konkret sollen dafür Fachkräfte eingestellt werden, die unter anderem Ukrainisch, Arabisch, Persisch, Englisch, Kurdisch oder Russisch dolmetschen. Zudem werde ein landesweiter Pool an qualifizierten Dolmetscherinnen und Dolmetschern auf Honorarbasis aufgebaut.

„Gelingende Kommunikation ist der Schlüssel für eine gute und effiziente Gesundheitsversorgung“, sagte Staatssekretärin Susi Möbbeck laut Mitteilung. Mit dem Angebot würden auch die stark geforderten Beschäftigten des Gesundheitswesens entlastet. Sprachmittlung sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem barrierefreien Zugang zum Gesundheits- und Pflegesystem.