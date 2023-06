Markkleeberg - Der Freistaat Sachsen will Tourismusbetrieben mit einem neuen Förderprogramm helfen, in ganzjährige Angebote zu investieren. Dafür stünden insgesamt 7,2 Millionen Euro zur Verfügung, teilte Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) am Dienstag in Markkleeberg bei Leipzig mit. Das Programm ziele vor allem auf die Wintersportregionen, die so ihre Abhängigkeit vom Skitourismus etwas verringern könnten. Damit regiere man auch auf den Klimawandel, sagte Klepsch. Die Betriebe könnten bis zu 500.000 Euro erhalten, in staatlich anerkannten Kur- und Erholungsorten sogar bis 800.000 Euro. Die Förderung könne ab Mitte Juli bei der Aufbaubank (SAB) beantragt werden.