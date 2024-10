Magdeburg/Dessau-Roßlau - Sachsen-Anhalt fördert innovative Projekte, die älteren Menschen mit und ohne Hilfe- und Pflegebedarf ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter ermöglichen sollen. Das teilte das Sozialministerium mit. „Sei es barrierefreies Wohnen in einem Denkmalhof in Merseburg, eine Bibliothek mit Kleinkino in einer Scheune in Arendsee oder der Seniorencampus Dessau-Roßlau: Für die Gestaltung von Quartieren gilt es, Orte zu schaffen, an denen Gemeinschaft gelebt werden kann“, so Sozialministerin Petra Grimm-Benne.

„Die meisten Menschen wünschen sich, im vertrauten Wohnumfeld älter zu werden. Unser Land setzt frische Impulse für die altersgerechte Umgestaltung von Wohnquartieren, insbesondere im ländlichen Raum“, so die Ministerin. Bislang wurden in Sachsen-Anhalt insgesamt 65 Projekte mit einem Volumen von mehr als einer Million Euro gefördert.