Magdeburg - Für die Entwicklung von Stadtzentren und Vierteln in Sachsen-Anhalt hat die Landesregierung im vergangenen Jahr etwas mehr als 91,3 Millionen Euro veranschlagt. Es brauche attraktive Zentren im ländlichen Raum, damit Menschen auch abseits der Ballungsräume lebenswerte Wohnquartiere angeboten werden könnten, hieß es aus dem Infrastrukturministerium in Magdeburg. Die Gelder werden demnach jeweils zur Hälfte von Bund und Land bereitgestellt. Im Jahr 2022 hat das Landesverwaltungsamt 97 Millionen Euro im Rahmen der Städtebauförderung ausgezahlt. Seit 1991 seien insgesamt vier Milliarden Euro für Investitionen in den Kommunen in Sachsen-Anhalt bereitgestellt worden.

Wie das Ministerium mitteilte, werden in der Landeshauptstadt Magdeburg städtebauliche Projekte in Höhe von knapp sieben Millionen Euro gefördert, Halle bekommt rund sechs Millionen Euro Fördermittel. Unter anderem werden mit den Geldern Spiel- und Freizeitanlagen, die Restaurierung der Festungsanlage am Hauptbahnhof Magdeburg und die Sanierung der Fassade des Stadtbades in Halle gefördert. Auch das Umfeld des Salinemuseums soll neugestaltet werden.

Im vergangenen Jahr war bereits die Übergabe von sechs Millionen Euro Fördermitteln für Dessau-Roßlau bekanntgegeben worden. Dort werden allein fünf Millionen Euro für die Umgestaltung der Mühleninsel in Vorbereitung der Bundesgartenschau ausgegeben.