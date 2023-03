Hohenwarsleben - Sachsen-Anhalts Landespolizei hat neue Technik für die Kontrolle von LKW erhalten. Mit den fünf sogenannten Sensorik-Koffern könne der gewerbliche Güterverkehr deutlich besser überwacht werden, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Donnerstag. „Mit der angeschafften Technik wird der Landespolizei Sachsen-Anhalt ein modernes Einsatzmittel zur Verfügung gestellt, das per Fernauslese entsprechende Daten empfängt und so bereits eine Vorkontrolle vornimmt - und das ohne den LKW anhalten zu müssen“, führte die Ministerin aus.

Die Kontrollgeräte können unter anderem Daten zur „Geschwindigkeitsüberschreitung, Fahren ohne gültige Fahrerkarte oder Unterbrechungen der Stromversorgung erkennen“, hieß es vom Ministerium. Ob und inwieweit eine Manipulation oder ein Missbrauch des digitalen Fahrtenschreibers vorliegt, müsse aber anschließend durch eine konkrete Kontrolle ermittelt werden. Das Gerät ermögliche also eine bessere Kontrollvorauswahl und die Erhöhung der Entdeckungswahrscheinlichkeit von Manipulationen am Fahrtenschreiber. Zur Beweissicherung in einem Strafverfahren müsse aber weiterhin eine Kontrolle erfolgen.

Laut Innenministerin kosteten die Sensorik-Geräte rund 70 000 Euro. Mit der Anschaffung reagiert das Land auf Europäische Vorschriften, die Kontrolle von Lenk- und Ruhezeiten mit Geräten durchzuführen, die mögliche Manipulation erkennen, während der zu kontrollierende LKW in Bewegung ist.