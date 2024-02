Bautzen - Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert hält die Rede beim 30. Politischen Aschermittwoch der sächsischen CDU in der Oberlausitz. In ihrer Einladung zu der Veranstaltung am 14. Februar in der Stadthalle Bautzen zitierte die Union den 75 Jahre alten Christdemokraten am Donnerstag mit einer Aussage, die gerade in der gegenwärtigen Situation in Deutschland wie ein Appell klingt. „Die Stabilität eines demokratischen Systems wird nicht - und schon gar nicht allein - durch einen gelungenen Verfassungstext garantiert, sondern durch die Entschlossenheit seiner Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die Geltung dieser Verfassungsordnung und ihrer Regeln für noch wichtiger zu halten als die Durchsetzung der jeweils eigenen Interessen.“

Die Union im Freistaat hatte zum Politischen Aschermittwoch in den vergangenen Jahren immer wieder auch prominente Redner eingeladen. Lammert war schon einmal in seiner Zeit als Bundestagspräsident zu Gast - im Jahr 2009. Auch Charlotte Knobloch, die frühere Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland und Vizepräsidentin des Jüdischen Weltkongresses, und der vormalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn waren schon Redner bei der traditionellen Veranstaltung in Bautzen.