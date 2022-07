Lambrecht: Wenig Spielraum für Waffenabgabe an Ukraine

Nordholz - Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sieht nur noch geringen Spielraum für die Abgabe von Waffen aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine. „Wir begleiten die Ukraine in diesem mutigen Kampf durch Waffenlieferungen, aber auch durch die Ausbildung ukrainischer Soldaten“, sagte Lambrecht am Donnerstag bei einem Truppenbesuch beim Marinefliegerkommando in Nordholz (Kreis Cuxhaven). „Ich muss aber auch sagen, dass wir in Bezug auf Abgaben aus der Bundeswehr an die Grenzen gestoßen sind.“

Sie stehe in regelmäßigem Austausch mit ihrem ukrainischen Amtskollegen darüber, wie Deutschland die Ukraine unterstützen könne. Ihre Aufgabe sei es aber auch, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr und die Landes- und Bündnisverteidigung sicherzustellen.

Bei ihrem Besuch in Nordholz informierte sich Lambrecht über die Ausbildung und Ausstattung beim Marinefliegerkommando, dem die Seeluftstreitkräfte der Bundeswehr unterstehen. Zu ihren Aufgaben gehören die Überwachung großer Seeräume sowie die Seekriegsführung aus der Luft gegen Ziele über und unter Wasser, der Such- und Rettungsdienst SAR (Search and Rescue) sowie der Transport von Personal und Material.