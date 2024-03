Berlin - Nach mehr als 43 Stunden hat die Feuerwehr einen Brand in einer Lagerhalle in Berlin-Wittenau gelöscht. Der Einsatz sei am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr beendet worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Löscharbeiten hätten sich wegen der Einsturzgefahr des Gebäudes schwierig gestaltet. In Absprache mit einem Statiker brachten die Einsatzkräfte gezielt die letzten Glutnester in der rund 5000 Quadratmeter großen Halle unter Kontrolle. Hunderte Einsatzkräfte waren über die Tage verteilt vor Ort, wie der Sprecher weiter sagte.

Der Brand war am Sonntagnachmittag ausgebrochen. Ein Mensch kam leicht verletzt mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Brandursache war zunächst unklar.

Das Feuer habe die Lagerhalle schwer beschädigt, hieß es. Den Angaben zufolge wurden dort verschiedene Stoffe gelagert - etwa Paraffin, das für die Kerzenherstellung benutzt wird.