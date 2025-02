In einer Lagerhalle für Fahrzeugteile bricht ein Feuer aus. Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen, drei Menschen werden verletzt.

Lagerhalle in Mühlhausen brennt – Schaden in Millionenhöhe

In der Halle waren nach Angaben der Polizei Fahrzeugteile gelagert.

Mühlhausen - Ein Feuer in einer Lagerhalle für Fahrzeugteile in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Drei Menschen erlitten leichte Verletzungen durch Schnittwunden und Rauchgas, wie die Polizei mitteilte.

Das Obergeschoss der Halle in Mühlhausen wurde demnach vollständig zerstört. Die Ursache des Feuers in der Langensalzaer Straße sei bislang unklar. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf einen zweistelligen Millionenbetrag.

Bundesstraße gesperrt

Die Bundesstraße 247, die an der Brandstelle vorbeiführt, wurde während der Löscharbeiten komplett gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.