In Coswig ist eine Lagerhalle in Brand geraten. (Symbolbild)

Coswig - In Coswig (Landkreis Meißen) ist am Freitagabend ein Feuer in einer großen Lagerhalle ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stand das Industriegebäude in der Naundorfer Straße in Flammen und wurde dabei erheblich beschädigt. Inzwischen sei der Brand vollständig gelöscht. Verletzt wurde niemand, auch angrenzende Gebäude blieben unbeschädigt. Ein Brandermittler soll nun herausfinden, wie das Feuer entstanden ist.