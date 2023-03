Lagerhalle brennt in Bernburg

Bernburg - Eine Lagerhalle hat am Stadtrand von Bernburg (Salzlandkreis) gebrannt. Das Feuer wurde gegen 02.00 Uhr am frühen Mittwochmorgen bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Umliegende Häuser wurden evakuiert. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Rund 50 Einsatzkräfte waren bis in die Morgenstunden vor Ort. Die Brandursache war zunächst unklar.