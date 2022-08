Lagerhalle brennt: Eine Million Euro Schaden

Bergen - In Bergen im Landkreis Celle ist in der Nacht zum Dienstag ein Feuer in einer Scheune ausgebrochen. Neben der 100 Meter breiten und 150 Meter langen Halle gerieten auch weitere Gebäude und Bäume auf dem Hof im Ortsteil Hagen in Brand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Zur Ursache des Brandes war am Dienstag zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. In der Scheune lagerten den Angaben nach Stroh, Weizen und verschiedene Gerätschaften. Durch das Feuer wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine Million Euro. Sie hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.