Dissen-Striesow - Ein Lager mit Futtermittel für Tiere ist in Dissen im Spreewald (Spree-Neiße-Kreis) von Unbekannten in Brand gesteckt worden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten in der Nacht zum Samstag mehrere Stunden an, wie die Polizei mitteilte.

Demnach brannte das Futtermittel-Lager in voller Ausdehnung. Mit etwa 100 Kräften war die Feuerwehr im Großeinsatz. Die Regionalleitstelle Lausitz hatte die Bevölkerung gebeten, Fenster und Türen wegen der starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung geschlossen zu halten.