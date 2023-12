Hatten - In Hatten bei Oldenburg ist die Hochwasserlage weiterhin kritisch. Die Wasserstände seien allerdings stabil und es gebe keine neuen Stellen, an denen Deiche gesichert werden müssten, teilte die Gemeinde am Samstag mit. Bereits laufende Deichsicherungsmaßnahmen sollten am Abend abgeschlossen sein. Bewohner eines vorsorglich geräumten Wohngebietes könnten dann voraussichtlich ab Sonntag zurück in ihre Häuser.

Derzeit seien 400 Einsatzkräfte in der Gemeinde im Einsatz. Unter anderem mit Kettenfahrzeugen und Hubschraubern würden Deiche gesichert, die auch in den kommenden Tagen ständig kontrolliert werden sollen.

Ein für die Silvesternacht geplantes Verbot von Feuerwerkskörpern wird es in der Gemeinde indes nun doch nicht geben. Die Lage sei neu bewertet worden, hieß es aus dem Rathaus. Bürgermeister Guido Heinsich (parteilos) mahnte allerdings, dass Bürgerinnen und Bürger verantwortungsvoll mit Feuerwerk umgehen sollten, um die Einsatzkräfte nicht unnötig zu belasten.