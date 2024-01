Sangerhausen - Bevor der vorhergesagte Dauerfrost das Hochwassergebiet im Landkreis Mansfeld-Südharz am Wochenende erreicht, ist die Lage vor Ort nach Angaben des Landkreises stabil. In der Nacht zu Samstag sei ein Deich nahe der Helmebrücke im Sangerhäuser Stadtteil Oberröblingen auch mit Hilfe der Bundeswehr weiter verstärkt worden, sagte eine Sprecherin des Landkreises. Im Laufe des Samstags sollten weitere Sandsäcke befüllt und verbaut werden. Frostige Temperaturen könnten auch eine Entspannung der Lage bedeuten, so die Landkreis-Sprecherin.

Laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes sollen die Temperaturen in der Region in der Nacht zu Sonntag deutlich unter den Gefrierpunkt fallen und bei bis zu minus acht Grad liegen.

Im Landkreis Mansfeld-Südharz war der Fluss Helme kurz vor Jahresende stellenweise weit über die Ufer getreten. Er fließt von Thüringen in die Talsperre Kelbra, anschließend weiter durch Mansfeld-Südharz und bei Mönchpfiffel-Nikolausrieth dann wieder nach Thüringen. Der anhaltische Landkreis hatte den Katastrophenfall ausgerufen.

Seit Freitagmittag sind neben Hunderten freiwilligen Helferinnen und Helfern auch rund 200 Soldaten vor Ort, um zu verhindern, dass das Wasser weiter in die Ortschaften vordringt. Einem vom Landkreis gestellten Amtshilfeantrag zufolge sollen die Zeit- und Berufssoldaten aus Thüringen und Schleswig-Holstein beim Befüllen und Verteilen von rund 600 000 Sandsäcken helfen.

Neben Oberröblingen, einem Stadtteil von Sangerhausen, sind unter anderem auch die Orte Martinsrieth, Kelbra und Roßla von den Wassermassen bedroht. Eine Evakuierungsempfehlung sprach der Landkreis für den Ortsteil Thürungen aus.

Am Sonntag sei nicht mehr mit Niederschlag zu rechnen, so die Prognose der Wetterexperten. Die Temperaturen blieben jedoch dann mit bis zu minus vier Grad auch tagsüber unter dem Gefrierpunkt. Auch am Montag halte der Dauerfrost weiter an, hieß es.

Nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale sollte das Wasser aus der Talsperre Kelbra zur Entlastung weiterhin abgelassen werden. Das abgelassene Wasser fließt in die Helme. Dadurch waren deren Pegelstände nach Angaben des Landkreises gleichbleibend hoch. Indes sanken die Pegelstände der Thyra, die nahe der Talsperre aus Richtung Harz in die Helme fließt.

Die Entscheidung, das Wasser der Talsperre in die Helme abzulassen, habe der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt gemeinsam mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, den Fachbehörden aus Thüringen und den Katastrophenschutzstäben getroffen, hieß es.