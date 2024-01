Sangerhausen - Die Lage im Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt ist nach Angaben des Landkreises Mansfeld-Südharz derzeit stabil. Die Pegelstände der Thyra, die aus Richtung Harz in die Helme fließt, seien leicht gesunken, die Talsperre werde konstant in die Helme abgelassen, sagte eine Sprecherin des Landkreises am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Durch das Ablassen blieben die Pegelstände der Helme gleich. Der Fluss war kurz vor Jahresende stellenweise deutlich über seine Ufer getreten.

In der Nacht sei ein Deich nahe der Helmebrücke im Sangerhäuser Stadtteil Oberröblingen auch mit Hilfe der Bundeswehr weiter verstärkt worden, sagte die Sprecherin. Das Ablassen der Talsperre sei notwendig, um diese zu sichern. Im Laufe des Samstag würden weitere Sandsäcke befüllt und verbaut. Nach Angaben einer Bundeswehrsprecherin arbeiten die Soldaten auch am Samstag weiter am Deich.