Ein Kunde will einen Ladendieb an der Kasse aufhalten. Dann eskaliert die Situation.

Mühlhausen - Ein Ladendieb hat in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) mit Pfefferspray um sich gesprüht und damit 13 Menschen verletzt. Der Mann habe Waren in seinem Rucksack und einem Beutel aus dem Laden schleusen wollen, teilte die Polizei mit. An der Kasse habe ein Kunde versucht, ihn zur Rede zu stellen. Daraufhin habe der Dieb das Spray gezückt und es gegen den Mann gerichtet. Der sei wie zwölf weitere Kunden und Mitarbeiter im Kassenbereich leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren räuberischen Diebstahls gegen den Dieb, der nach dem Vorfall flüchtete.