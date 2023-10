Halle - In einem Einkaufsmarkt in Halle hat am Samstag ein Ladendieb eine Verkäuferin ins Gesicht geschlagen, im Anschluss wurde er gefasst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 24-Jährige dabei erwischt worden, wie er in seinen Rucksack mehrere Waren eingesteckt hatte und den Markt ohne zu zahlen verlassen wollte. Zwei Angestellte sprachen ihn daraufhin an. Der Dieb schlug der einen Frau ins Gesicht, die Andere rammte er mit einem Einkaufswagen. Ein Kunde eilte den Angaben zufolge zur Hilfe und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen.