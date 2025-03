Vor 80 Jahren wurden die NS-Konzentrationslager in Thüringen befreit. Erinnert wird in Nordhausen und Ellrich mit einer besonderen Ausstellung.

Nordhausen - Die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora in Nordhausen zeigt eine Ausstellung, die den Blick auf die Lager und ihre Umgebung in den Wochen nach der Befreiung im April 1945 richtet. Sie sei in Kooperation mit den Städten Nordhausen und Ellrich entstanden und werde an fünf Standorten in beiden Städten gezeigt, teilte die Gedenkstätten-Stiftung mit. Mittelbau-Dora, wo die Nationalsozialisten Menschen aus ganz Europa in unterirdischen Stollen unter unmenschlichen Bedingungen Waffen produzieren ließen, wurde wie das KZ Buchenwald bei Weimar vor 80 Jahren befreit.

Die Ausstellung in den beiden Nordthüringer Städten mit dem Titel „Nach der Befreiung“ umfasse insgesamt zehn Stelen an historischen Orten. Sie stehen auf dem Gelände des ehemaligen Mittelbau-Hauptlagers, den Außenlagern Boelcke-Kaserne und Ellrich-Juliushütte sowie in Nordhausen auf dem Ehrenfriedhof und in Ellrich auf dem Markt.

Dargestellt werden die Ereignisse vor 80 Jahren aus den Perspektiven der Befreiten, der Befreier sowie der lokalen Bevölkerung. Gezeigt werde auch, dass viele Menschen ihre Befreiung nicht mehr erlebten, weil sie auf sogenannte Todesmärsche geschickt wurden. Einige der gezeigten Fotografien seien der Gedenkstätte erst kürzlich aus Privatarchiven übergeben worden.